Atari eröffnet Hotels für Gamer

Der US-Spielehersteller Atari geht unter die Hoteliers: Noch in diesem Jahr werde das erste Atari-Hotel eröffnen. In den Hotels werde es klassische Spielhallen geben, jede Menge Möglichkeiten Virtual und Augmented Reality-Games zu spielen und auch eine Arena für E-Sport-Veranstaltungen sei in Planung, heißt es von Atari.

Die Atari-Hotels sollen den typischen Schriftzug und das berühmte Logo tragen. Das erste Hotel soll Mitte des Jahres in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona eröffnen. Weitere Standorte seien in Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose und Seattle geplant.