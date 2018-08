Auf diesen Smartphones läuft Fortnite flüssig

Seit wenigen Tagen ist das Free-To-Play-Spiel Fortnite nun auch für Android verfügbar - zumindest als Beta. Während es in den ersten drei Tagen lediglich für einige Samsung-Geräte wie das Note 9 und das S8 exklusiv erhältlich war, ist es mittlerweile für eine breitere Palette an Endgeräten verfügbar. Zwischen den verschiedenen Handys bzw. Smartphone-Chipsätze gibt es allerdings merkbare Performance-Unterschiede, wie XDA in einem Test festgestellt hat.

Getestet wurde das Spiel in Handys mit Qualcomms Snapdragon 821, 835, 845 sowie Samsungs Exynos 8895 und Huaweis HiSilicon Kirin 970. Ziel war es herauszufinden, welches Smartphone Fortnite gut ausführen kann.