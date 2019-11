BlizzCon 2019: Diablo 4, eine Entschuldigung und Overwatch 2

Noch bevor heuer der Countdown für die Eröffnungszeremonie der BlizzCon in Anaheim starten konnte, entschuldigte sich sich Blizzard CEO J. Allen Brack sichtlich emotional bei seinen Fans. Die Firma hatte den Hearthstone-Profi Ng "blitzchung" Wai Chung suspendiert, nachdem dieser sich für die Befreiung Hong Kongs ausgesprochen hatte. Brack gab zu, übereilt gehandelt zu haben und versprach, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Er schloss mit den Worten: "Ich glaube an die positive Macht der Videospiele." Über das Schicksal von blitzchung äußerte sich Brack nicht. Bereits am Morgen vor dem Start der Veranstaltung hatten Demonstranten vor dem Veranstaltungsort demonstriert.