Wie Wiener an Fortnite und Overwatch mitarbeiten

Das sei in der Branche durchaus üblich, die Testaufträge werden meist auch bezahlt, aber nicht immer im Spiel verwendet. “Einerseits schauen die, ob wir das können, andererseits ist das auch für uns ein guter Test, ob man zusammenarbeiten kann.” Der Aufwand für ein 3D-Modell ist hoch, üblicherweise fallen laut Pokorny rund 30 Manntage an - das bedeutet, ein Mitarbeiter wäre eineinhalb Monate durchgehend mit der Arbeit beschäftigt. “Wir bekommen am Anfang nur ein 2D-Konzept, bei dem man gewissen Interpretationsspielraum hat. Da muss man natürlich immer daran feilen, wie das dann auszusehen hat, wenn es in 3D dargestellt wird.”

Abgesichert in schwieriger Games-Branche

So schwer es sei, einen Fuß in die Tür zu bekommen, die Partnerschaft hält meist sehr lange an. “Wenn man den Partner schon kennt, weiß man auch, was man bekommt.” Das belegt auch die Zusammenarbeit mit dem britischen Studio Playground Games. Rabcat hat für die populäre Rennspiel-Reihe Forza Horizon die Landschaften gebaut. Das Projekt war dermaßen aufwändig, dass sogar Rabcat-Mitarbeiter mehrere Monate vor Ort in Leamington Spa untergebracht wurden. “Abseits der Arbeit gab es da nicht viel zu tun, weswegen die Mitarbeiter das Fitnessstudio für sich entdeckt haben”, erzählt Pokorny. Die Liebe zum Krafttraining blieb auch nach der Rückkehr, weswegen Rabcat mittlerweile sogar eine eigene Kraftkammer hat.