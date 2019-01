Wiener Studio entwickelte 4K-Neuauflage von Hitman Blood Money

Das Wiener Studio Mi’pu’mi Games hat den Agenten-Shooter „ Hitman: Blood Money“ für PlayStation 4 und Xbox One neu aufgelegt. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der Titel ist Teil der „ Hitman HD Enhanced Collection“, die bereits am 11. Jänner offiziell veröffentlicht wurde. Neben „Blood Money“ ist auch eine grafisch verbesserte Version des Nachfolgers „Absolution“ Teil der Portierung. Sowohl auf PlayStation 4 als auch Xbox One können die Spiele in 4K UHD mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden.