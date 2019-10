Cyberpunk 2077: Betonoase der völligen Freiheit

Fließende Story-Übergänge

Das soll auch dazu beitragen, das Spiel nicht repetitiv werden zu lassen. “Wir haben aus dem Feedback zu The Witcher 3 unsere Schlüsse gezogen, was funktioniert und was nicht. Es gibt Street Stories, die man sich wie Kurzgeschichten aus Night City vorstellen kann, bei denen Spieler aus dem gesamten Arsenal an Möglichkeiten schöpfen können - also hacken, Ingenieurskunst, Nahkampf, schleichen, ballern und so weiter” beschreibt Leveldesigner Miles Tost das Design der Stadt gegenüber futurezone.

Eine Erkenntnis war es, Story-Meilensteine gut in die offene Welt zu integrieren, ohne dass sich Spieler davon gehetzt fühlen. Bei Witcher 3 hatten Aktivitäten in der offenen Welt und die Dringlichkeit der Haupthandlung nicht richtig zusammengepasst. “Unser Ansatz ist es, die Nebenaktivitäten stärker an die Haupthandlung zu binden. Man sieht Reaktionen auf die Hauptquest in der Spielwelt in Form von Nachrichten. So ist die Haupthandlung ständig für Spieler präsent, aber sie fühlen sich nicht gezwungen, dieser nachzugehen.”