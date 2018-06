Das sind die beliebtesten Second-Hand-Videospiele

Willhaben.at ist Österreichs größtes Anzeigenportal und damit ein gutes Barometer für das, was gerade besonders gefragt ist. Passend zur Spielemesse E3, die vorige Woche stattgefunden hat, hat Willhaben.at die beliebtesten Spiele und Spielkonsolen herausgesucht. Als Basis für die Werte dienen die Suchanfragen im Monat Mai. Jeden Monat werden über eine Million Suchbegriffe zu Spielen eingegeben.

Passend zur Fußball-WM ist FIFA 18 (66 Prozent aller Suchanfragen nach Spielen) das meistgesuchte Videospiel. Das erstmals 2013 erschienene GTA 5 ist auf Platz zwei (26 Prozent), gefolgt von dem Shooter Call of Duty WW2 (8 Prozent), der im Vorjahr erschienen ist.

Bei den portablen Konsolen ist das Interesse an Nintendos Switch (66 Prozent) nach wie vor am Größten. Interessant ist, dass mit der Playstation Portable auf Platz zwei (10 Prozent) und dem Gameboy auf Platz vier (8 Prozent) gleich zwei Retro-Konsolen in den Top 5 sind.

Bei den Heim-Videospielkonsolen ist die PS4 (53 Prozent) am beliebtesten. Danach folgt die Nintendo Switch (18 Prozent). Sie wird auch zu dieser Statistik hinzugezählt, da sie sowohl mobil als auch am TV verwendet werden kann. Auf Platz drei ist die Xbox One mit 17 Prozent.

Hier die Top 10 der Games und Top 5 für die mobilen und Heimkonsolen.

1. FIFA 18 (alle Konsolen)

2. GTA V ( Xbox, PS)

3. Call of Duty WWII (PS4, Xbox One)

4. Zelda: Breath of the Wild (Switch)

5. Monster Hunter World (PS4, Xbox One)

6. Minecraft (alle Konsolen)

7. Assassins Creed Origins (PS4, Xbox One)

8. Far Cry 5 (PS4, Xbox One)

9. Mario Kart 8 (Switch)

10. Horizon Zero Dawn (PS4 only)

1. Nintendo Switch

2. Playstation Portable

3. Nintendo 3DS

4. Gameboy

5. Playstation Vita

1. PS4

2. Nintendo Switch

3. Xbox One

4. PS3

5. Wii U