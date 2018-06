Death Road to Canada im Spieletest: Mit einem Lachen sterben

Wer weder Rogue-like noch Survival-Spiele mag, könnte trotzdem Gefallen an Death Road to Canada finden. Das Game ist bereits 2016 für iOS und Android erschienen und hat es jetzt auf Nintendos Switch, PS4 und Xbox One geschafft. Ich habe die Switch-Version (15 Euro) getestet.

Death Road kombiniert mehrere Genres. Das Basis-Gameplay ist Rogue-like, im Stil von FTL und dem Klassiker Oregon Trail. Dazu kommen Survival-Aspekte, weil nach Nahrung, Treibstoff, Verbündeten, Waffen und Munition gesucht werden muss. Von Rollenspielen borgt sich Death Road die Werte für Charaktere und dann gibt es noch den Actionteil, bei dem man von bis zu 500 Zombies gleichzeitig gejagt wird.