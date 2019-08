Death Stranding: Kojima gibt neue Einblicke

Im ersten Gameplay marschierte Hauptfigur Sam in einer saftigggrünen Berglandschaft zu einem verlassenen Cargobay. Dort erhält man von Ludens Fan (gespielt von Kojima BFF Geoff Keighley) eine Karte. Zuvor lässt man Sam auf ein Stück Gras urinieren, inklusive Mililiteranzeige. Dort wächst plötzlich ein Pilz. Neben der Funktion als Dünger, kann der Urin auch als Waffe eingesetzt werden. Das gezeigte Gameplay ist atmosphärisch, die Texturen und Framerate lassen allerdings noch zu Wünschen übrig.

Hinter verschlossenen Türen erhielten Pressevertreter einen neuen Einblick in die Story. Sam trifft im Oval Office der USA auf die neue Präsidentin, scheinbar eine alte Bekannte. Man erfährt, dass sich die USA in zwei verfeindete Lager - die United Cities of Aerica und Homo Demens - aufteilt. Es ist das Ziel, das Land wieder zu vereinen. Das geschieht, indem sich Sam Stadt für Stadt zum gegnerischen Lager in Edge Knot City vorkämpft. Überall soll das sogenannte Chiral Network wieder aufgebaut werden. Kojima hält sich mit Details bedeckt, doch das mysteriöse Actionadventure wirkt schon jetzt als würde es dem Ruf des kreativen Entwickler alle Ehre machen.