Destiny 2 Kriegsgeist im Test: 20 Euro für zwei Stunden Story

Kriegsgeister, Mars und Wurmgott

Dabei hörte es sich so gut an. Der Kriegsgeist Rasputin, der die Erde beschützen sollte, steht im Mittelpunkt der Handlung. Ein gewaltiger Wurmgott wird sich den Spielern aber in den Weg stellen. Das Ganze spielt noch dazu auf dem Mars, einen der großen Planeten von Destiny 1.

Was dabei rausgekommen ist: Eine Story-Kampagne, die in knapp zwei Stunden erledigt ist, mit einem Bossfight, dem man so gefühlt schon in 25 andere Games gespielt hat. Und der Mars ist nicht der riesige rote Planet aus Destiny 1, sondern eine kleinere Version, die in einem anderen Gebiet des roten Planeten spielt. Immerhin ist das neu zu entdeckende Gebiet deutlich größer und abwechslungsreicher als das der Osiris-Erweiterung.

Dafür hat man bei den Feinden gespart. Die Schar hat einen neuen Scharfschützen, der sich fast genauso verhält wie der Gefallenen-Sniper und Scharritter gibt es jetzt auch mit Schild. Eine neue Rasse gibt es nicht. Es gibt zwei neue Strikes, wobei einer eine recycelte Story-Mission ist, und einen neuen Raid.