Donkey Kong Schummel-Affäre: Foto liefert neuen Beweis

Der Videospiele-Weltrekordhalter Billy Mitchell beharrt seit Aufkommen erster Betrugs-Vorwürfe auf die Aufrichtigkeit seiner Erfolge. Fotos aus dem Jahr 2007 könnten das nun widerlegen.

Billy Mitchell ist nicht bloß durch seine Weltrekorde bekannt. So war er auch in dem Dokumentarfilm „The King of Kong: A Fistful of Quarters“ zu sehen. Dabei traten er und Steve Wiebe gegeneinander im Rennen für den Weltrekord im Spiel "Donkey Kong" an.

Die Schummel-Affäre rund um Mitchell zog seine Kreise bis nach Hollywood. So basiert der Charakter Eddie Plant (gespielt von Peter Dinklage) im Film "Pixels" aus dem Jahr 2015 auf seiner Person.