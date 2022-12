Microsoft verspricht Call of Duty auf Nintendo-Konsolen zu bringen

Mit dem Versprechen will Microsoft dafür sorgen, dass die Übernahme von Activision Blizzard zugelassen wird.

Microsoft versucht, die US-Wettbewerbsbehörde FTC rund um den Kauf des Videospielkonzerns Activision Blizzard zu besänftigen. Als Anreiz verspricht Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer auf Twitter, künftig Call of Duty auch auf Nintendo-Konsolen zu bringen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kauf durch Microsoft auch durchgeht.

Microsoft kündigte Anfang des Jahres an, Activision Blizzard um 68,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Der Deal ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern: Die FTC, die Monopolbildungen verhindern soll, könnte noch eine Klage gegen die Übernahme einreichen. Am morgigen Donnerstag soll die Behörde über die weitere Vorgehensweise beraten.

FTC sieht unfairen Wettbewerb

Da ist es wohl kein Zufall, dass Microsoft einen Tag vor der Sitzung Zugeständnisse macht. Neben dem 10-Jahres-Deal zwischen Call of Duty und Nintendo verspricht Microsoft auch, das Spiel weiterhin auf Steam und PlayStation-Konsolen anzubieten.

Die FTC wiederum befürchtet, dass sich Microsoft durch den Kauf von Activision Blizzard einen unfairen Vorteil auf dem Spielemarkt herausspielt. Microsofts Präsident Brad Smith argumentierte in einem Kommentar im Wall Street Journal, dass der Kauf von Activision Blizzard Spieler*innen zugutekommen würde. Eine Klage der FTC wäre außerdem ein “Riesenfehler”, der dem Wettbewerb, Konsument*innen und Spieleentwickler*innen schaden würde.

Call of Duty auch Sony angeboten

Sony stimmt dem natürlich nicht zu und ist die lauteste Stimme, die sich gegen den Kauf ausspricht. Daher hatte Microsoft auch dem japanischen Elektronikkonzern schon mehrmals einen 10-Jahresvertrag angeboten, wodurch jedes neue “Call of Duty”-Release gleich zum Start auch auf der PlayStation spielbar wäre.

Mittlerweile erscheint jedes Jahr ein neuer Teil von Call of Duty - weshalb es auch scherzhaft "das FIFA der Shooter" genannt wird. Der Vergleich ist passend, denn fast jedes Jahr ist auch Call of Duty ein Bestseller. Kombiniert man die weltweiten Verkaufszahlen für PC, Xbox und PlayStation, werden von jedem Titel üblicherweise 20 bis 30 Millionen Stück verkauft.