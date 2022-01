Microsoft kauft Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar

Microsoft will den Videospiele-Konzern Activision Blizzard übernehmen und sein Xbox-Geschäft mit Spielen wie „Call of Duty“ aufwerten.

Microsoft ist bereit, für Activision Blizzard einen heftigen Aufpreis zu zahlen: Das Gebot von 95 Dollar je Aktie liegt gut 45 Prozent über dem Schlusskurs von 65,39 Dollar am vorherigen US-Handelstag am Freitag. Die Spielefirma werde damit insgesamt mit 68,7 Milliarden Dollar (60,4 Mrd. Euro) bewertet, wie Microsoft am Dienstag mitteilte.

Mit Titeln wie "Call of Duty", "Starcraft", "Overwatch" und "World of Warcraft" hat sich das Gaming-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien einen Namen gemacht. Auch das populäre Handy-Spiel "Candy Crush" stammt von Activision Blizzard.

Durch die Übernahme avanciert Microsoft nach eigenen Angaben zum drittgrößten Spiele-Unternehmen der Welt - hinter Tencent und Sony.