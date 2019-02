Epic verschenkt Fortnite Battle Pass für Season 8

Erstmals verschenkt Epic Games einen Battle Pass für seinen erfolgreichen Free-to-Play-Shooter Fortnite. Wer bis zum 27. Februar 13 sogenannte Verlängerungsherausforderungen („Overtime Challenges“) absolviert, bekommt den Battle Pass für die an diesem Tag beginnende Season 8 geschenkt. Dieser beinhaltet meist neue Skins, Fahrzeuge, Funktionen und anderes, das zum Teil Käufern des Battle Pass vorbehalten bleibt.

Für den Season Pass fallen üblicherweise 950 V-Bucks an. 1000 V-Bucks kosten im Store 9,99 Euro, alternativ kann die In-Game-Währung auch über den kostenpflichtigen Singleplayer-Modus „Save the World“ erspielt werden. Die Herausforderungen werden mit dem nun veröffentlichten Update 7.40 freigeschaltet, das auch neue Waffen, zwei neue zeitlich begrenzte Modi (Fang! Und Gruppenkeile) sowie Verbesserungen am Gameplay beinhaltet. So können Büsche nun Waffenschaden absorbieren, zudem erhält der Spieler bei einem Kill 50 Kondition oder Schild wiederhergestellt.