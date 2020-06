Erste Bilder von neuem Unreal Tournament veröffentlicht

Erst vor wenigen Wochen kündigte Epic an, an einem neuen Unreal Tournament mit der Unreal Engine 4 zu arbeiten. Nun wurde ein Video veröffentlicht, in dem erstmals Bilder aus einer sehr frühen Version des Spiels zu sehen sind. Dabei spielen die Mitglieder des Entwickler-Teams Deathmatch auf einer sehr kargen, grauen Karte. Lediglich die Spielermodelle sowie die Waffen sind bereits teilweise fertig. Auch funktional steht gerade erst einmal das Grundgerüst. Neben einem Kill Counter wurde laut den Entwicklern bislang lediglich ein „grundlegendes Bewegungs-System“ implementiert.