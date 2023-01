Erster Teaser zu Gran-Turismo-Film veröffentlicht

Verzögerter Start

Gran Turismo soll laut den Aussagen der Filmemacher*innen "halsbrecherische Action, Drama und eine Liebesgeschichte" bieten. Zu sehen sind unter anderem Orlando Bloom, "Noch nie in meinem Leben"-Star Darren Barnet und "Stranger Things"-Darsteller David Harbour.

Ähnlich wie die Videospielserie, hatte auch der Film immer wieder mit Verzögerungen zu kämpfen. Blomkamp ist bereits der zweite Regisseur des Filmprojekts. Eine frühere Version wurde 2018 nach 5 Jahren Arbeit komplett verworfen.

Spiele-Hersteller Sony arbeitet bereits an weiteren Film-Projekten. Eine Serie des Games "The Last of Us" feiert am 15. Jänner auf HBO Premiere. Andere Filme, darunter "Ghost of Tsushima", sind noch in Arbeit. Gran Turismo erscheint am 11. August 2023.