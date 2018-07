Fortnite: Rakete zerstört den Himmel und sorgt für Verwirrung

Die Fortnite-Community rätselt nun darüber, was der zerstörte Himmel bedeuten und welche Auswirkungen er haben könnte. Die wohl beliebteste Theorie lehnt sich an die Idee von Stephen Kings „Under the Dome“ an: Die Spielwelt von Fortnite befindet sich unter einer riesigen Glaskuppel, die dort von Aliens oder einer anderen höheren Macht platziert wurde. Immer mehr Spieler entdecken ungewöhnliche Sphären in der Spielwelt. Fans vermuten, dass es sich um Risse in Zeit und Raum handle, die ein Portal in eine andere Dimension - inklusive neuer Map - öffnen.

Derartige Ereignisse sind für die Spielwelt von Fortnite nicht ungewöhnlich. Entwickler Epic Games veranstaltet zum Ende jeder Season - ab 12. Juli steht Season 5 an - derartige Events, die die Spielwelt nachhaltig verändern. Zum Ende von Season 3 sorgte ein Meteorit für Rätselraten.