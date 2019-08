Gamescom: Spielen im Zeichen der Revolution

VonFranziska BechtoldAm Samstag schloss die Spielemesse Gamescom ihre Türen für heuer. Die Veranstaltung ist laut eigenen Angaben die weltweit größte ihrer Art und zieht regelmäßig mehrere hunderttausend interessierte Besucher in die Kölner Messehallen.

Fachpublikum wie Spieleentwickler treffen dort auf ihr Publikum zum Austausch, Netzwerken, Feiern und natürlich zum Spielen. Wir waren war vor Ort.

Gemeinsam spielen

Zu den Highlights der Messe zählten auch exklusive Präsentationen von heiß erwarteten Spielen wie dem futuristischen „Cyberpunk 2077“ oder dem mysteriösen „Death Stranding“. Auf der Messe konnten sie von Fans ausprobiert werden, bevor diese offiziell im Handel erhältlich sind. Das war jedoch nur ein Teil des Events. Auf zahlreichen Bühnen wurden kleine und große Wettbewerbe um exklusive Preise abgehalten.

In der Retro-Ecke, ein Museum zum Ausprobieren, zeigten Eltern etwa ihren Kindern, welchen Flipper sie in ihrer Jugend beherrscht haben. In den Warteschlangen entwickelten sich dort hitzige Diskussionen über die beste Taktik für das Spiel, das nach einstündiger Wartezeit endlich gespielt werden konnte. Für den, der eine analoge Pause einlegen wollte, fanden sich in der Schlange auch Campingsesseln und Kartenspiele.