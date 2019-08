Gears 5 Horde-Modus kommt mit Helferlein für Anfänger

Auf der Gamescom 2019 gab Microsoft Neuigkeiten zum fünften Ableger seines wichtigsten Xbox-Shooters, Gears of War, bekannt. Der Horde-Modus wurde in Gears of War 2 erstmals etabliert und ist seither nicht wegzudenken. Für Gears 5 sollen die spielbaren Charaktere modifiziert werden können. Mit freischaltbaren Skill-Karten sollen die individuellen Eigenschaften der Charaktere modifiziert werden können. Da beim Koop-Shooter jede Figur nur einmal ausgewählt werden kann, soll so mehr Freiheit und Individualität gewährleistet sein. Jeder Spieler soll so einen eigenen Spielstil entwickeln können und die beste Strategie für sein Team finden.

Beim Survival Mode müssen 50 Gegnerwellen überstanden werden. Nach jeweils 10 Wellen kämpft man gegen einen Boss. Mit jeder Welle wird die Herausforderung größer, desto mehr man schafft, desto besser ist die Ausbeute an Upgrades und Erfahrungspunkten. Es gibt kein klassisches Schwierigkeitensystem, sondern einzelne Aspekte können auf jeder Map eingestellt werden. So kann entschieden werden, ob Gegner sich regenerieren oder wie viel Schaden sie machen.