Gemeinsam zocken: Sieben Multiplayer-Games für iOS und Android

Wenn es um Spiele auf dem Smartphone geht, wird gerne die Spontanität der Titel hervorgehoben. Von vielen Games wird erwartet, dass sie möglichst schnelllebig sind, keine Vorbereitung brauchen und ohne viel Tamtam sofort beendet werden können. Verständlich, denn wer nur ein oder zwei Minuten überbrücken möchte, kann sich nicht von langen Levels oder Szenarien aufhalten lassen, die dann nicht einmal Speicherpunkte anbieten.

Dass Gaming auf dem Smartphone deshalb nur für Solo-Titel wie Candy Crush und Co. geeignet ist, stimmt aber nicht. Auch viele Multiplayer und Koop-Games eignen sich bestens für das Smartphone.

Vom Kartenklassiker bis zum Battle-Royale-Shooter gibt es unzählige Games, die das Spielen mit oder gegen Freunde und Fremde auf der ganzen Welt ermöglichen. Auch lokale Multiplayer, die ohne Internet auskommen, sind heute noch in manchen Spielen zu finden. Selbst an Orten ohne Internetverbindung lassen sich viele Titel also bequem zocken.