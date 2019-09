Mario Kart Tour ausprobiert: Rennspaß für das Smartphone

Die Rennen machen Spaß und sind mit jeweils 2 Runden auf kurzen Strecken in wenigen Minuten absolviert. Die sind zu Beginn nicht sonderlich komplex, aber sehr kurzweilig. Regelmäßig werden globale Events stattfinden, die jeweils für einen begrenzten Zeitraum aktiv sind. Gestartet wird mit der Tour-Saison New York, die neben der Cheep-Cheep-Bucht und Marios Piste auch eine der Stadt New York nachempfundene, schön gestaltete Strecke umfasst. Zu Beginn einer Runde werden freigespielte Charaktere und Karts ausgewählt. Je nach Strecke kann man sich hier durch vorausschauende Auswahl einen Vorteil verschaffen. Welche das sind, wird in einem Ranking angezeigt, bei dem man die besten Optionen aus seinem Inventar angezeigt bekommt. Dann werden sieben weitere Mitspieler gesucht und das Rennen kann losgehen.

Gestartet wird mit der 50-ccm-Klasse, nach und nach spielt man 100 und 150 frei, die 200-ccm muss gekauft werden. Hier sollen stärkere Gegner gematched werden. In den ersten 4 Rennen in der 100-ccm-Klasse konnte ich problemlos auf Platz 1 fahren, einmal landete ich auf dem dritten Rang. An meiner ausgezeichneten Fahrleistung kann diese Siegessträhne allerdings nicht gelegen haben, sondern eher am zu Beginn noch unausgewogenen Matchmaking.