Googles lustige Emoji-Schnitzeljagd am Handy spielen

Während manche Emojis einfach zu finden sind, wie etwa eine Glühbirne oder ein Glas, sind andere schwieriger aufzutreiben – innerhalb von 30 Sekunden einen Burrito in der Wohnung zu finden, ist eine echte Herausforderung. Da die Bilderkennung noch nicht ganz perfekt funktioniert, kann man manchmal schummeln. So wird etwa aus einem eng schwarz-weiß-gestreiftem Objekt eine Zeitung. Wenn man Pech hat, geht das aber auch in die andere Richtung: Ein On-Ear-Kopfhörer wurde nicht als Kopfhörer, sondern als Sonnenbrille und Teekessel identifiziert.

Google versichert, dass die Fotos nicht gespeichert und nirgends hochgeladen werden. Das Ganze ist ein Experiment um zu zeigen, wie Objekterkennung mit künstlicher Intelligenz zu Unterhaltungszwecken eingesetzt werden kann.

Der futurezone-Rekord liegt bei neun Objekten. Wie viele habt ihr geschafft? Schreibt uns in den Kommentaren euren Rekord und bei welchem Emoji für euch Game Over war!