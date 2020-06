Gratis-Spiel: Ubisoft-Kunden sollen auf Klage verzichten

Wollen die betroffenen Gamer eines der Gratis-Spiele herunterladen, müssen sie jedoch zweifelhaften Bedingungen zustimmen. So heißt es etwa darin: „Hiermit erklären Sie unwiderruflich und bedingungslos Ihren VERZICHT AUF EINLEITUNG JEDES GERICHTLICHEN ODER AUßERGERICHTLICHEN VERFAHRENS GEGEN Ubisoft Entertainment S.A“. Laut heise dürfte die entsprechende Passage einfach aus dem Englischen übersetzt worden sein. In den USA will sich der Konzern offenbar so gegen Sammelklagen schützen.

Ubisoft arbeitet weiter daran, das fehlerbehaftete Spiel so gut wie möglich zu auszubügeln. So wurde in der vergangenen Woche der vierte Patch veröffentlicht, der besonders zur Performance beitragen soll.