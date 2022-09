Half-Life 2: Fans machen daraus ein vollständiges VR-Game

Am Freitag haben Gaming-Fans mit „Half-Life 2: VR Mod“ eine Modifikation des Spiels veröffentlicht, mit der man aus dem Original-Spiel eine VR-Version machen kann. So lange man das Original besitzt, kann man diese Modifikation auf Steam kostenlos runterladen, heißt es in einem Bericht von Engadget.

Was der VR-Modus bringt

Damit lässt sich das Spiel im Single-Player-Modus vom Anfang bis zum Ende im VR-Modus spielen. Man kann dabei zwischen Waffen hin- und herswitchen, außerdem wurden einige Features von Half-Life: Alyx integriert und modernisiert. Dann gibt es noch optionale Laser oder Waffen, die man mit zwei Händen halten muss.



Das VR Mod Team, das aus Fans des Spiels besteht, sagt, man sei noch nicht ganz fertig. Daher gibt es die Modifikation vorerst in der Public Beta Version bei Steam. Sie dürfte allerdings bereits äußerst beliebt sein, denn die Ratings sind extrem positiv.