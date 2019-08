Im September gibt es Highlight-Games für PS4 und Xbox One gratis

Xbox One

Xbox-One-Besitzer erhalten vom 1. bis 30. September die komplette erste Season von Hitman gratis. Als Agent 47 gilt es, möglichst effektiv Attentate auszuüben. Durch die dynamischen Levels hat das Game einen hohen Wiederspielwert.

Vom 16. September bis 15. Oktober gibt es We Are Here kostenlos. Durch Teamwork gilt es zusammen mit einem Mitspieler, lokal oder online, aus einem Gefängnis zu entkommen.

Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärts-Kompatibilität auch für Xbox One, gibt es vom 1. bis 15. September Earth Defense Force 2025. In dem Actiongame gilt es, Aliens zu besiegen. Vom 16. bis 30. September gibt es das Kampfspiel Tekken Tag Tournament 2 kostenlos, ebenfalls für Xbox 360 und Xbox One.

Wie immer gilt für die PS4- und Xbox-One-Games: Einmal zur Spielebibliothek hinzugefügt, kann man sie gratis nutzen, solange man weiterhin PS Plus bzw. Xbox Live Gold abonniert hat.