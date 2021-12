Trailer für Fortnite Chapter 3 geleaked: Was ihr erwarten könnt

Nur kurzzeitig war der Trailer auf YouTube online - wer will, kann ihn nun auf Twitter ansehen.

Zu erwarten ist eine neue Insel, neue Waffen sowie neue Charaktere – unter anderem Marcus Fenix und Kait Diaz aus Gears of War sowie Spider-Man.

Slide-Technik in Chapter 3 möglich

Laut Engadget soll man in Chapter 3 unter anderem sliden können, also mit der Waffe in den Händen auf beiden Knien über die Map zu rutschen. Auch können die Charaktere Camps aufbauen, um das Team zu heilen oder wichtige Spiel-Gegenstände aufzubewahren.

Wann Chapter 3 an den Start geht, ist allerdings noch unklar.