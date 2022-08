Madden 23 ist so schlecht, dass sich NFL-Spieler beschweren

Am 19. August ist Madden 23 erscheinen. Dabei handelt es sich um das jährliche NFL-Spiel von Electronic Arts – quasi das FIFA für die USA.

Auch bei Spielern in anderen Ligen kommt das Game nicht gut weg. „Wertung 0/10, das Gameplay ist furchtbar!“, sagt Warren Saba , der heuer in der neuen Liga USFL für die Michigan Panthers spielt.

Influencer finden ebenfalls wenig Gefallen an Madden 23. „Die Menüs laggen absurd. 5 Sekunden Verzögerung bei jeder Eingabe“, berichtet der bekannte Madden-YouTuber Matthew Meagher.

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Madden 23 eine Score von 68 Prozent unter Fachmedien. Gamer*innen geben dem Spiel lediglich eine 1,8 von 10 maximalen Punkten.

Auch auf Steam ist der Frust groß. Von 473 User*innen-Rezensionen sind 76 Prozent negativ. „Ich habe in Pornos bessere Darsteller, Handlung, Mechaniken, Features, Grafik und Soundtracks gesehen“, steht etwa in einer der Top-Bewertungen. Konkret beschweren viele User*innen darüber, dass Madden 23 für PC auf der Konsolen-Version aus dem Vorjahr basiert. Deshalb fehlen einige Features, die es in Madden 23 auf der PS5 gibt.

Bugs und Glitches

Dazu kommen viele Berichte über Bugs und bizarres Verhalten. In einem Video ist etwa zu sehen, wie ein Spieler der eigenen Mannschaft seinem Kameraden den Haxn stellt und so einen Touchdown verhindert.