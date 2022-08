Amazon könnte EA übernehmen

Amazon könnte den Gaming-Riesen Electronic Arts (EA) übernehmen. Eine offizielle Bestätigung hat bislang aber keine der beiden Parteien abgegeben. Auch über den Preis sind noch keine Informationen bekannt. Eine offizielle Ankündigung soll laut einem Bericht von GLHF am 26. August folgen.

Amazon könnte Portfolio erweitern

Gerüchten zufolge soll Amazon seine Mitbewerber Disney und Apple rund um den Kauf der Herausgebers von FIFA, Apex Legends, Die Sims oder Madden NFL geschlagen haben. Mit einer Übernahme würde Amazon unter anderem auch die laufenden Star-Wars-Projekte von EA sowie Need for Speed oder Biowares Arsenal in sein Portfolio aufnehmen.