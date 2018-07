Mario Tennis Aces im Test: Da wäre mehr drin gewesen

Story Modus

Also zieht Mario alleine los – fast. Toad darf als Berater mitkommen. Für einen kleinen Pilz ist die Reise wohl weniger gefährlich als für eine mächtige Magierin, die hauptberuflich über das Weltall wacht. Das „Gefährliche“ an der Reise wird nicht in klassischer Mario-Manier durch Draufhüpfen beseitigt, sondern mit Tennis-Matches. Man will in den Wald gehen? Spiele vorher ein Tennismatch. Fleischfressende Pflanzen im Weg? Tennis. Eine Bootsfahrt? Klar, mit Tennisplatz am Deck. Geistervilla: Tennis, Zugfahrt: Tennis, Schneegipfel: Tennis. Zugegeben wäre es natürlich seltsam, wenn man in Mario Tennis Aces etwas Anderes machen würde als Tennis zu spielen, aber es wirkt oft wie Satire, anstatt eines ernstgemeinten Versuchs eines Einzelspieler-Modus.

Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sich viele der Mini-Games wiederholen, die Boss-Kämpfe alle nach dem gleichen Schema ablaufen und die freischaltbaren Tennisschläger keine Spezialeigenschaften haben. Der neue Schläger ist einfach nur stabiler als der alte und kann härter zuhauen, egal ob er aus Holz, Eis oder Feuer ist.

Trotz des poppig bunten Looks ist der Story-Modus kein Zuckerschlecken. Im letzten Viertel steigt der Schwierigkeitsgrad massiv an. Die Gegner haben unfaire Vorteile und auch die Tennisplätze sind so ausgelegt, dass der Spieler im Nachteil ist. Es ist nicht unmöglich, aber lustig ist es auch nicht mehr.