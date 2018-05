Michael Häupl regiert als Cyborg in Virtual Reality

"In nicht allzuferner Zukunft: Es bröckelt in Europa. Österreich wagt den Öxit, Wien darauf den Wixit. Zum ersten Mal in seiner Geschichte muss Wien nun als Einzelkämpferstadtstaat um sein Überleben kämpfen. Eine paritätische Kommission wird nun beauftragt, die Geschicke der Stadt zu lenken." So lautet die Kurzbeschreibung der Augmented-Reality-Spieleinstallation "Vienna - All Tomorrows", die am 25. Mai im Volx/Margareten Premiere feiert.