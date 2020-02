Moving Out: Team 17 bringt neues Game im Overcooked-Stil

Die zwei Spiele der Overcooked-Serie zählten in der vergangenen Jahren zweifellos zu den beliebtesten Titeln, wenn es um Koop-Games geht. Team 17, der Publisher dahinter, kündigte mit Moving Out ein Spiel an, das dem Prinzip von Overcooked nachempfunden ist. Stressig wird es diesmal allerdings nicht in einer Küche, sondern beim Umziehen.

Bis zu vier Spieler transportieren Möbel, Küchengeräte und anderen Hausrat in über 50 Levels. Als Charaktere stehen Katzen, Hunde, Menschen oder lebendige Toaster zur Auswahl. Anfang der Woche wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.