Neuer Fortnite-Modus nach zwei Stunden wieder abgedreht

Viele Gamer, die in das aktuell extrem populäre Spiel Fortnite einsteigen möchten, tun sich damit schwer. So ist es für Anfänger nicht einfach, sich mit erfahreneren Freunden zu messen. Epic Games, das Unternehmen hinter dem Spiel, will nun etwas dagegen tun und hat dazu den Spielemodus Playground LTM entwickelt. Jener soll Anfängern einen einfacheren Start in einem entspannten Umfeld im Spiel ermöglichen.

Zwei Stunden nach Aktivierung des Playgrounds musste der neue Modus allerdings wieder abgeschaltet werden, wie Epic in einem Reddit-Post ankündigte. Grund war laut laut dem Unternehmen der massive Andrang, der die Systeme in die Knie zwang.

Der neue Modus war Freitagfrüh noch weiterhin nicht verfügbar. Epic kündigte für den laufenden Tag noch weitere Informationen an, wann Spieler wieder mit dem neuen Modus rechnen können.