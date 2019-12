Nintendo lädt in Wien zum "Weihnachtszauber"

YouTube-Stars

Auf der Bühne werden an allen zehn Terminen österreichische YouTube-Stars auftreten: JustBecci, Luigikid und Aquamarin sind jeden Nachmittag für Autogramme und Fotos mit ihren Fans vor Ort. Domtendo wird am 20. Dezember ab 15 Uhr und am 21. Dezember von 13 Uhr bis 16 Uhr auf der Bühne sein.

Der Nintendo Weihnachtszauber ist bis zum 23. Dezember immer donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag, 23. Dezember findet das Event ein letztes Mal von 10 bis 15 Uhr statt.