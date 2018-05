Nintendo Switch Online: 20 Euro für Cloud-Speicher und NES-Spiele

Nintendo hat erstmals Details zu seinem Online-Dienst Nintendo Switch Online bekannt gegeben. Dieser soll ab September für alle Switch-Kunden verfügbar sein und kostet 19,99 Euro pro Jahr. Wer lediglich für ein bzw. drei Monate eine Mitgliedschaft abschließen möchte, bezahlt 3,99 bzw. 7,99 Euro. Nintendo bietet zudem Familienkonten an, mit dem bis zu acht Nintendo-Accounts verknüpft werden können. Für eine Jahresmitgliedschaft werden 34,99 Euro fällig.

Deutlich günstiger als Konkurrenz

Zum Start werden die gebotenen Features noch recht rar sein, weswegen man deutlich günstiger als die Konkurrenz von Sony (PlayStation Plus) und Microsoft (Xbox Live Gold) ist, die pro Jahr 59,99 Euro kosten. Das wohl wichtigste Feature für viele Nutzer: Speicherdaten können nun über die Cloud gesichert und so zwischen verschiedenen Geräten übertragen werden. Zudem ist ein „stetig wachsender Katalog an klassischen NES-Spielen“ enthalten, wobei zum Start zwanzig Titel verfügbar sein werden.

Derzeit sind jedoch nur zehn davon bekannt: Dr. Mario, Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Ice Climber, Balloon Fight, Tennis und Soccer. Diese können sowohl offline als auch online gespielt werden, solange das Abo aktiv ist. Die Klassik-Titel wurden um Online-Multiplayer erweitert.

Details sollen folgen

Zu den weiteren Features zählt die Möglichkeit, online zu spielen (auch wenn das auf wenige Titel, wie Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Doom, beschränkt ist) sowie exklusive Rabatte im Nintendo eShop. Nähere Details sollen in den kommenden Monaten verkündet werden, womöglich auch zur E3 im Juni.