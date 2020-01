PlayStation 5: Leak soll Start, Preis und Launch-Titel verraten

In Sachen Produkt-Neuerscheinungen stellt die Sony PlayStation 5 dieses Jahr so ziemlich alles in den Schatten. Dass die PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020 verfügbar sein wird, hat Sony bereits bestätigt. Ebenso hat der japanische Technologiekonzern weitere Details zur PS5 verkündet.

Nun ist jedoch auf Reddit und 4Chan ein umfangreicher Leak aufgetaucht, der Informationen über Preis, Release-Datum und zu den Launch-Spielen beinhaltet - sofern es sich dabei nicht um einen Fake handelt.