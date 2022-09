PlayStation arbeitet an eigenem Smartphone-Game

Nach fast 30 Jahren, in denen sich PlayStation auf Konsolen konzentriert hat, schielt die Sony-Submarke nun auf Smartphone-Gaming. “PlayStation Studios”-Chef Hermen Hulst kündigte in einem Blogpost an, eine eigene Abteilung für Handyspiele zu schaffen.

Entwicklerstudio aufgekauft

Der Schachzug dürfte wohl Teil einer längerfristigen Strategie sein. Gleichzeitig kauft Sony nämlich das Entwicklerstudio “Savage Games Studios” auf, das sich auf die Entwicklung von Mobile Games spezialisiert hat. Bisher hat das Studio jedoch noch kein eigenes Handyspiel veröffentlicht.

Der Markt für Spiele am Smartphone ist enorm. Laut den Analyseunternehmen IDC und data.ai sollen Ausgaben für Handyspiele in diesem Jahr auf 136 Milliarden Euro ansteigen. Damit machen Mobile Games mehr als die Hälfte des gesamten Gaming-Marktes aus.

Arbeit an eigenem Spiel bereits begonnen

PlayStation betont jedoch, dass es seine Konsolen-Strategie nicht vernachlässigen will. Dennoch dürfte das Unternehmen am Markt für Handyspiele mitnaschen wollen. Man arbeite bereits an einem hochklassigen Live-Action-Game für das Smartphone, könne aber keine weiteren Details dazu verraten.