PlayStation Treue-Programm: So meldet ihr euch bei Stars an

PlayStation startet heute, 13. Oktober, mit dem Treue-Programm „PlayStation Stars“ in Europa. Das Programm bietet unterschiedliche Kampagnen und Aktivitäten an. Mit der Teilnahme werden Spieler*innen in Form von digitalen Sammelobjekten und Treuepunkten, etwa beim Spielen eines beliebigen Titels, belohnt.

Treuepunkte können in einem Katalog eingelöst werden. Dieser umfasst digitale Sammlerstücke - etwa Figuren aus bestimmten Games -, PSN-Guthaben (PlayStation Network) oder bestimmte Produkte aus dem PlayStation Store. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten zusätzlich bei Käufen im PlayStation Store Treuepunkte.

Kostenlose Mitgliedschaft bei PSN-Account

Um sich für das Treue-Programm anzumelden, müssen Spieler*innen die PlayStation-App herunterladen. Diese ist für Android und iOS verfügbar. Am rechten oberen Bildschirmrand befindet sich ein Sternsymbol, auf das man klicken muss, um sich für das Treue-Programm anzumelden. Alternativ kann man sich auf über die Stars-Website anmelden.

Die Mitgliedschaft ist für Volljährige mit einem Konto im PlayStation Network kostenlos, heißt es im PlayStation-Blog.