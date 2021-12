PlayStation plant ein Abo-Modell für Spiele

Einem Bericht zufolge soll PlayStation in Kürze einen Konkurrenten zum Xbox Game Pass präsentieren.

PlayStation könnte an einem neuen Abo-Modell arbeiten, das die bisherigen Dienste PlayStation Now und PlayStation Plus kombiniert. Der neue Service soll eine Konkurrenz zum beliebten Xbox Game Pass werden. Hier erhalten Abonnent*innen für einen monatlichen Betrag viele Spiele kostenlos, darunter sämtliche hauseigene Xbox-Titel bereits zum Starttermin.

Wie der gut informierte Spielejournalist Jason Schreier bei Bloomberg schreibt, hat das PlayStation-Abo den internen Codenamen "Spartacus". Es soll einen Katalog an modernen und klassischen Games anbieten. Internen Dokumenten zufolge soll es 3 Abstufungen geben.