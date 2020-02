PlayStation VR 2: So könnten die neuen Controller aussehen

Genaue Steuerung

Wie schon die Move Controller gehen die möglichen Anwendungsgebiete über die VR-Nutzung hinaus. Insbesondere Simulatoren könnten von einer besonders genauen Bewegungssteuerung profitieren. Hier geht es um Feineinstellungen und das Messen von minimalen Bewegungen, um ein noch realistischeres Spielerlebnis zu liefern - beispielsweise für die Steuerung bei Flugsimulatoren oder Rennspielen.

Völlig neu ist das Konzept aber nicht. Valves Index Controller fragen mit 87 Sensoren die Handposition ab. Sie liefern Informationen über Fingerpositionen, Griffstärke und Bewegung und übertragen sie auf das Spielgeschehen. So soll man so natürlich wie Möglich in VR greifen und werfen können.