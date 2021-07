Pokemon Go: Aufregung um Aus für Pokemon-Tracker

Seit dem ersten großen Update für Pokémon Go am Wochenende können Pokevision und andere Pokémon-Tracker ihre Dienste nicht mehr anbieten. Die Tracker zeigten Spieler auf einer Karte an, wo Pokémon erscheinen und wie lange sie an dem Ort verfügbar sind. Für viele Spieler waren die Tracker-Webseiten beliebte Anlaufstellen, erleichterten sie doch die Suche nach den kleinen Monstern enorm. In Online-Foren wie Reddit äußern sich viele frustriert und verärgert über die Einschränkung.