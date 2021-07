Neues Update für Pokemon Go veröffentlicht

Erstmals hat Niantic einige auffällige Änderungen an Pokémon Go vorgenommen. Die Anzeige, wie weit Pokémon von dem Spieler entfernt sind, fällt komplett weg.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat Niantic die Version 0.31.0 von Pokémon Go (futurezone-Test) für Android und iOS veröffentlicht. Wer das Spiel über die jeweiligen App Stores installiert hat, sollte die Aktualisierung automatisch bekommen. Nachdem das erste Update ja nur etwas überarbeiteten Text gebracht hat, sind die Änderungen bei der neuen Version umfassender.

Mit der neuen Version ist es möglich, die Avatare, die man sich zu Beginn gestaltet hat, zu überarbeiten. Aussehen bzw. Kleidung kann so nachträglich angepasst werden. Ebenfalls auffällig ist, dass nun nicht mehr angezeigt wird, wie nah einem die Pokémon in der Umgebung sind. In der ersten Version wurde das mit ein bis drei Fußabdrücken in der Übersicht dargestellt. Einige Tage später war die Funktion jedoch kaputt oder abgeschaltet, da jedes Pokémon mit drei Schritten Entfernung dargestellt wurde. In der aktuellen Version sind die Fußabdrücke nun komplett verschwunden.