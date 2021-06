Pokemon Go ist in Deutschland gestartet

13.07.2016

Deutschland ist das erste europäische Land, in dem Pokémon Go offiziell verfügbar ist. In Österreich ist es noch nicht soweit.

Nach Australien, Neuseeland und den USA ist Pokémon Go jetzt in einem vierten Land verfügbar: Deutschland. Damit ist die Augmented-Reality-App nun offiziell in Europa gestartet. Die App ist im Google Play Store für Android und im App Store für iOS verfügbar. Der Launch in Etappen ist nötig, da durch den großen Ansturm auf das Spiel die Server bereits jetzt ausgelastet sind. Schon zum Start in Australien und Neuseeland waren vorige Woche die Server überlastet, sodass ein Spielen teilweise nicht mehr möglich war. Das liegt auch daran, dass sich viele Spieler auf der ganzen Welt mit Tricks die App holten.

Start in Österreich