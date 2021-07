Pokémon Go Update: Bis zu 100 neue Pokémon erwartet

Mit neuen Partnerschaften und neuem Content will Niantic dem abflauenden User-Interesse an Pokémon Go entgegenwirken. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, werde man am 12. Dezember neue Inhalte, sprich neue Pokémon vorstellen. Findige Fans haben längst im Programm-Code entdeckt, dass 100 neue Pokémon geplant sind. Die Monster der zweiten Generation könnten schon kommende Woche vom Stapel gelassen werden.