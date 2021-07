Pokemon Go wird für Sega Dreamcast VMU portiert

Dieser Schock wirkt dreifach: Erstens: Es weiß noch jemand was Dreamcast VMUs sind. Zweitens: Es gibt anscheinend eine Homebrew-Szene, die Spiele für die VMUs macht. Drittens: Der User guacasaurus_mex arbeitet an einer VMU-Version von Pokémon Go.

Pokémon Go erst 2017

guacasaurus_mex ist einer der Homebrewer, der Games für die VMU entwickelt. Per Instagram hat er jetzt angekündigt, an einer VMU-Version von Pokémon Go zu arbeiten. Da die VMU weder GPS noch Datenfunk hat und auch sonst keine Komponenten, die nötig sind um das echte Pokémon Go zu spielen, entwickelt guacasaurus_mex eine eigene Interpretation der beliebten App.

Auf dem 48 x 32-Pixel-Display werden zufällig generierte Karten dargestellt, die der Spieler auf der Suche nach Pokémon erkundet. Mit einem Timing-basierten Minigame sollen die kleinen Monster gefangen werden.

Das Spiel soll erst 2017 erscheinen, weil „es ewig dauern wird, diese ganzen verdammten Pokémon zu zeichen“, so guacasaurus_mex. Vorausgesetzt Nintendo, Niantic oder The Pokemon Company schüchtern ihn nicht vorher mit Klagedrohungen ein.

Über seinen Instagram-Account hat er schon andere VMU-Games angekündigt und Download-Links gepostet, wie Street Race und Flappy Bird. Wer sich für Homebrew-VMU-Games interessiert, findet auf bswirl.kitsunet.org weitere Spiele – inklusive Buffy the Vampire Slayer und Rainbow Six.