Pokémon Masters für Android und iOS verfügbar

Pokémon Go erhält einen Konkurrenten. Das heute veröffentlichte Pokémon Masters ist ein kostenloses Smartphone-Spiel, das für Android und iOS verfügbar ist. Anders als Pokémon Go nutzt es weder Geodaten noch Augmented Reality für den Spielverlauf. Vielmehr ist es an Nintendos Spieletitel für Gameboy, 3Ds und Switch angelehnt.

90er-Nostalgie

Zu Beginn tritt "Blau" auf, den Pokémon-Fans noch als alten Rivalen der ersten Generation der Pokémon-Reihe kennen. Anschließend treffen Spieler mit Misty und Rocko ebenfalls zwei alte Bekannte aus den 90er-Jahren, die auch in der Animeserie auftraten. Sie werden die Partner für einen Teamwettkampf, die Pokémon Masters League, bei der immer drei Trainer gegeneinander antreten.

Während des Spiels können immer neue Trainer getroffen und dem Team zugefügt werden. So tauscht und fängt man keine Pokémon mehr, sondern trifft neue Trainer, deren Pokémon eingesetzt werden können.