Präsentation der PlayStation 5 wird für kommende Woche erwartet

Parallelen zur PS4

Die Präsentation der PS4 wurde 2013 mit "See the Future" angekündigt. Das Event auf der CES kündigt Sony mit "The future is coming", was von vielen als Hinweis auf eine PS5-Ankündigung gedeutet wird.

Außerdem glaubt kaum jemand, dass Sony bis zur Spielemesse E3 im Juni warten wird, um PS5-Details zu präsentieren. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Sony dem Konkurrenten Microsoft seine " Xbox Series X" nicht derart lange unwidersprochen lassen wird.

Laut einem Sony-Manager kommt die PS5 im Unterschied zum Vorgänger standardmäßig mit einer SSD, anstatt einer herkömmlichen Festplatte. Das dürfte die Ladezeiten bei Spielen drastisch verkürzen. Darüber hinaus wird die PS5 4K-Grafik mit einer Bildwiederholrate von 120Hz unterstützen und damit eine weit flüssigere Darstellung ermöglichen, als die aktuelle Generation.