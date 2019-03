PUBG und PES aktuell kostenlos für alle Xbox-One-Besitzer

Am Wochenende geht in Mexiko-Stadt das Xbox-Event über die Bühne und Microsoft hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass sich Fans des Multiplayer-Shooters PUBG auf „große Neuigkeiten“ einstellen können. Um sich entsprechend darauf einzustimmen, bietet der Software-Gigant im Vorfeld das Spiel für alle Xbox-One-Besitzer für einen begrenzten Zeitraum kostenlos an, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.