PUBG verklagt Fortnite-Entwickler

Um kaum ein anderes Spiel gibt es derzeit einen ähnlichen Hype wie um Fortnite Battle Royale von Epic Games. Und das schmeckt dem Genre-Wegbereiter PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG) offenbar gar nicht.

Der koreanische Spieleentwickler PUBG hat in seiner Heimat einen Copyright-Klage gegen den Konkurrenten aus den USA eingebracht. "Wir haben im Jänner Klage eingereicht um unser Urheberrecht zu schützen", wir ein PUBG-Vertreter von The Korea Times zitiert.

Fortnite wurde vergangenen Juli veröffentlicht. Damals verfügte das Spiel lediglich über den "Save the World"-Modus. Im September wurde von dem Free-to-Play-Spiel dann der "Battle Royale"-Modus hinzugefügt, was unverzüglich zu Plagiatsvorwürfe hervorrief. Der Spiele-Modus und der User-Interface soll Fortnite von PUBG geklaut haben, so der Vorwurf.