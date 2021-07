Rapper Drake singt über Fortnite, wenn er ein Emoji bekommt

In einem anderen Stream der beiden hat Ninja vorgeschlagen, dass Drake Fortnite in eines seiner Lieder einbaut. „Wenn Epic mit ein Emote gibt, das Hotline-Bling-Emote, dann mache ich es. Bis dahin bin ich im Streik“, antwortete Drake. Da es in Fortnite ohnehin schon mehrere Tanz-Emojis gibt, dürfte das Spielestudio Epic Games wohl kein Problem damit haben, eines mehr hinzuzufügen. Für Epic wäre das doppelt vorteilhaft: Zusätzliche Promotion durch die Erwähnung im Lied und zusätzliche Einnahmen. Solche Emojis werden nämlich im Spiel mit der Ingame-Währung V-Bucks freigeschaltet, die für echtes Geld gekauft werden kann.

Fortnite wäre nicht das erste Spiel mit dem Tanz aus dem Drake-Musikvideo Hotline Bling. Dieser hat es schon in 4, Call of Duty: Black Ops 3, Destiny und Heroes of the Storm geschafft. Ein Fortnite-Spieler hat ein Konzeptvideo veröffentlicht, das zeigt, wie das Hotline-Bling-Emote im Spiel aussehen könnte.