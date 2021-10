Grand Theft Auto: Rockstar kündigt neu aufgelegte Trilogie an

Noch immer gibt es keine Informationen über das heißerwartete Grand Theft Auto 6. Dafür realisiert Rockstar Nostalgie-Fantasien seiner Fan-Base. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des Klassikers Grand Theft Auto 3, wird dieser und seine beiden Nachfolger Vice City und San Andreas überarbeitet erhältlich sein. „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ soll noch dieses Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. In der ersten Jahreshälfte 2022 soll es dann auch für iOS- und Android-User*innen erhältlich sein.